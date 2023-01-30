Правительство продлит субсидирование перелетов по значимым маршрутам ДФО
Правительство продлит субсидирование перелетов по социально значимым маршрутам ДФО на три года
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое — до 37.
"Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/finance/20230130/839622296.html
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