МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Алиханов сообщил о планах упростить субсидирование перевозок в Калининград

"Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое — до 37.

"Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", — сказал Мишустин.