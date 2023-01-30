МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. BP считает, что необходимо в течение следующих 30 лет продолжать мировые инвестиции в добычу нефти и газа, несмотря на снижение в будущем спроса на них, говорится в прогнозе британской компании Energy Outlook 2023. Фокус инвесторов - на заседаниях ФРС и ЕЦБ

"Недавний дефицит энергии и рост цен подчеркивают важность упорядоченного перехода от углеводородов, чтобы спрос на углеводороды соответствовал имеющимся запасам. Естественное сокращение существующих источников добычи означает, что в течение следующих 30 лет необходимо продолжать инвестиции в добычу нефти и природного газа, в том числе в сценарии Net Zero", — пишет BP.

Энергетическая компания рассматривает три сценария. Accelerated (Ускоренный) предполагает снижение выбросов углерода к 2050 году примерно на 75%, Net Zero (Чистый ноль) — на 95%, сценарий New Momentum (Новый импульс) предполагает, что к 2050 году глобальные выбросы будут на 30% ниже уровня 2019 года.

"Хотя спрос на нефть и газ падает во всех трех сценариях, естественное базовое снижение существующей добычи означает, что продолжение инвестиций в добычу нефти, газовые активы необходимо во всех трех сценариях для удовлетворения будущего спроса", — добавляет компания в своем прогнозе. BP отмечает, что инвестиции включают в себя и зрелые месторождения, и разрабатываемые и по природному газу, и по нефти.

По ее оценкам, мировые среднегодовые инвестиции в добычу нефти и природного газа до 2030 года по трем сценариям составят от 325 до 405 миллиардов долларов по сравнению с 395 миллиардами в недавнем прошлом.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.