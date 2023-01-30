МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 25 января составил 24,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,9%, сообщает Минсельхоз. Поляки стали брать намного больше экспресс-кредитов, сообщили СМИ

"По состоянию на 25 января общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 24,9 миллиарда рублей. Это на 18,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 10,7 миллиарда рублей, Сбербанком – 14,2 миллиарда рублей.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 21 миллиард рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 13,2 миллиарда рублей, Сбербанка – 7,7 миллиарда рублей.