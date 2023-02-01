БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо бороться с влиянием на конкуренцию в области чистых технологий субсидий в Китае, Еврокомиссия (ЕК) будет использовать для этого инструменты торговой защиты, говорится в документе Европейской комиссии по промышленному развитию ЕС. Еврокомиссию предостерегли от гонки субсидий с США, пишет СМИ

"Субсидии Китая уже давно вдвое выше, чем в ЕС, по отношению к ВВП. Это исказило рынок и привело к тому, что в производстве ряда технологий с нулевым уровнем выбросов в настоящее время доминирует Китай, который сделал субсидирование инноваций и производства в области чистых технологий приоритетом своего пятилетнего плана", — отмечается в тексте.

Объем объявленных Китаем инвестиций в чистые технологии превышает 260 миллиардов евро, говорится в документе.

"Европа и ее партнеры должны больше делать для борьбы с последствиями таких несправедливых субсидий и затянувшихся искажений рынка… Комиссия продолжит в полной мере применять инструменты торговой защиты для защиты единого рынка (Евросоюза — ред.) и основанной на правилах международной торговли от недобросовестной торговой практики, такой как демпинг и искажающие субсидии", — говорится в документе.