Евросоюз должен бороться с влиянием китайских субсидий, считает ЕК
Еврокомиссия: ЕС применит меры торговой защиты для борьбы с влиянием китайских субсидий
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо бороться с влиянием на конкуренцию в области чистых технологий субсидий в Китае, Еврокомиссия (ЕК) будет использовать для этого инструменты торговой защиты, говорится в документе Европейской комиссии по промышленному развитию ЕС.
"Субсидии Китая уже давно вдвое выше, чем в ЕС, по отношению к ВВП. Это исказило рынок и привело к тому, что в производстве ряда технологий с нулевым уровнем выбросов в настоящее время доминирует Китай, который сделал субсидирование инноваций и производства в области чистых технологий приоритетом своего пятилетнего плана", — отмечается в тексте.
Объем объявленных Китаем инвестиций в чистые технологии превышает 260 миллиардов евро, говорится в документе.
"Европа и ее партнеры должны больше делать для борьбы с последствиями таких несправедливых субсидий и затянувшихся искажений рынка… Комиссия продолжит в полной мере применять инструменты торговой защиты для защиты единого рынка (Евросоюза — ред.) и основанной на правилах международной торговли от недобросовестной торговой практики, такой как демпинг и искажающие субсидии", — говорится в документе.
https://1prime.ru/finance/20230201/839655491.html
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