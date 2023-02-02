МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Выручка отечественного ретейлера "ВкусВилл" по итогам прошлого года составила 204,8 миллиарда рублей, увеличившись на 26% по сравнению с 2021 годом, следует из сообщения компании. ГК "Агропромкомплектация" увеличила выручку на 13 процентов

При этом выручка интернет-магазинах за год увеличилась на 77%, до 79 миллиардов рублей, а ее доля от общего значения достигла 39% против 27% в 2021 году. В компании отметили, что в четвертом квартале доля продаж через мобильное приложение достигла 86%, вместе с тем количество доставленных заказов выросло почти вдвое по сравнению с предшествовавшим годом.

"Основные лояльные покупатели сохранили свои покупки и стали чаще пользоваться онлайн-сервисом. … Мы развиваемся на свои деньги, доставка у нас прибыльна, что позволяет дальше расти, открывать новые магазины и улучшать сервис", — приводятся в сообщении слова управляющей единой концепцией компании Алены Несифоровой.

При этом за 2022 год ритейлер открыл более 100 магазинов — в Оренбурге, Мурманске, Архангельске, Челябинске, Адлере, Ижевске, Муроме, Кингисеппе, Пятигорске и Старом Осколе. В регионах рост офлайн-продаж составил 18%, онлайн — 86%.

"ВкусВилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на февраль 2023 года включает в себя более 1300 магазинов в 70 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "ВкусВилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "ВкусВилл".