АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует развивать взаимодействие платежных систем для обеспечения свободного движения капиталов в рамках объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Исследование показало уровень развития платежных систем в России

Глава правительства в пятницу принимает участие в пленарном заседании международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".

"Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", — отметил он.

По словам председателя кабмина, свободное движение капиталов может обеспечить экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС с электронным документооборотом. Эти меры, пояснил Мишустин, поспособствуют созданию основы для "витрины" национальных сервисов, а также позволят жителям стран-участниц объединения ощутить преимущества интеграции.