МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Субсидирование временно закрытых аэропортов юга России будет продолжено в 2023 году, заявила в ходе форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Правительство повысило субсидию на транспортировку промышленной продукции

"Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 миллиарда рублей. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования", — сказала Андрианова.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.