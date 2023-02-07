Российские власти продолжат субсидировать закрытые аэропорты юга
Замглавы Росавиации Андрианова заявила о продлении субсидирования закрытых аэропортов юга
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Субсидирование временно закрытых аэропортов юга России будет продолжено в 2023 году, заявила в ходе форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS замруководителя Росавиации Наталья Андрианова.
"Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 миллиарда рублей. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования", — сказала Андрианова.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://1prime.ru/finance/20230207/839716783.html
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