НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев — ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии — центробанка страны – на своем последнем заседании в 2022-2023 финансовом году повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 25 базисных пунктов, до 6,5%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас. Посол России заявил, что банки в Индии опасаются механизма "рубль — рупия"

"Комитет по денежно-кредитной политике придерживался мнения, что необходимы дальнейшие взвешенные действия в области денежно-кредитной политики, чтобы сохранить инфляционные ожидания на прежнем уровне, сломить сохранение базовой инфляции и тем самым укрепить среднесрочные перспективы роста. Соответственно, комитет по денежно-кредитной политике решил повысить ставку репо на 25 базисных пунктов", — сказал Дас.

Это уже шестое повышение ставки репо в Индии. С мая прошлого года ключевая ставка была повышена в общей сложности на 250 базисных пунктов.

"Перспективы глобальной экономики сейчас не выглядят такими мрачными, как несколько месяцев назад. Перспективы роста в основных странах улучшились, в то время как инфляция снижается, хотя все еще остается значительно выше целевого уровня в основных странах. Ситуация остается нестабильной и неопределенной", — сказал управляющий центробанком, объявляя о решении комитета по денежно-кредитной политике.

Он отметил, что ожидается, что ВВП Индии в течение 2023–2024 финансового года вырастет на 6,4% процента при этом темпы роста в первом квартале составят 7,8%, во втором квартале – 6,2%, в третьем и четвертом – 6% и 5,8% соответственно. Дас также отметил, что розничная инфляция на 2023 финансовый год прогнозируется на уровне 6,5%, на 2024 финансовый год прогнозируется на уровне 5,3%.