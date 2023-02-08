МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года сократилась в 2,8 раза и составила 2,018 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. ВАРПЭ спрогнозировала снижение прибыли рыбной отрасли в 2023 году

Прибыль от банковской деятельности выросла при этом на 8,8% — до 28,059 миллиарда евро. А операционная прибыль составила 7,782 миллиарда евро, что на 3,6% выше год к году.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль группы сократилась на 35,1% — до 1,16 миллиарда евро, прибыль от банковской деятельности выросла на 4%, до 6,885 миллиарда. Операционная прибыль снизилась на 5,4% в годовом выражении – до 1,862 миллиарда евро.

В релизе также отмечается, что чистый убыток от прочих активов составил за год 3,364 миллиарда евро после прибыли в 603 миллиона в 2021 году. Он включает в себя убыток в размере 3,3 миллиарда евро от выбытия Росбанка и страховой деятельности в России, признанный в первом полугодии.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 66 странах, штат составляет 117 тысяч сотрудников.