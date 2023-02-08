МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 5,960 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. В правительстве опровергли сообщения о давлении властей на Банк России

Депозиты банков по сравнению со вторником снизились на 51,3 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 2,628 триллиона рублей, добавили представители регулятора.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 35,9 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 27,0 миллиардов рублей и составили 2,471 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.