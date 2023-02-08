МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. PepsiCo Inc опубликует результаты за 4-й квартал 9 февраля. Ожидается, что она отчитается о росте квартальной выручки. Equinor утроила чистую прибыль в 2022 году

Согласно консенсус-прогнозу 14 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка PepsiCo увеличилась в годовом сравнении на 6,3% — с 25,25 млрд долларов до 26,841 млрд долларов.

Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли PepsiCo составляет 1,65 доллара на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца практически не изменилась.

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "держать". Рекомендации распределились следующим образом: 12 аналитиков рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" бумаги PepsiCo, 11- "держать", 2 — "продавать" или " уверенно продавать".

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций составляет 190 долларов, что выше их последней цены закрытия в 171,82 доллара.