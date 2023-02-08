МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рост продаж валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила не будет сказываться существенным образом на колебаниях курса рубля, но эти продажи помогут сбалансировать его, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

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Объем продажи валюты Минфином России по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта запланирован на 160,2 миллиарда рублей, таким образом, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей — до того это было по 3,2 миллиарда в день.

"Даже такое ощутимое увеличение ежедневных продаж пока не сможет существенно изменить курс рубля. Он по-прежнему не очень высок в отношении к общему дневному обороту (около 150 миллиардов рублей по доллару, юаню и евро расчетами завтра) и почти не сказывается на курсовой динамике в течение дня", — поясняет Суверов.

"Эти продажи Минфина призваны компенсировать снижение торгового профицита РФ из-за западных санкций и эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Поэтому действия Минфина как раз балансируют курс рубля, который в текущих условиях попадает под давление", — резюмирует Суверов.

Что касается текущей ситуации, то пока нацвалюта умеренно слабеет. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск повышается на 35 копеек, до 71,50 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,53 рубля, евро — на 69 копеек, до 76,75 рубля.