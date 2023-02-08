МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рост продаж валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила не будет сказываться существенным образом на колебаниях курса рубля, но эти продажи помогут сбалансировать его, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Глава Минфина Силуанов рассказал, что пользуется кредитной картой

Объем продажи валюты Минфином России по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта запланирован на 160,2 миллиарда рублей, таким образом, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей — до того это было по 3,2 миллиарда в день.

"Даже такое ощутимое увеличение ежедневных продаж пока не сможет существенно изменить курс рубля. Он по-прежнему не очень высок в отношении к общему дневному обороту (около 150 миллиардов рублей по доллару, юаню и евро расчетами завтра) и почти не сказывается на курсовой динамике в течение дня", — поясняет Суверов.

"Эти продажи Минфина призваны компенсировать снижение торгового профицита РФ из-за западных санкций и эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Поэтому действия Минфина как раз балансируют курс рубля, который в текущих условиях попадает под давление", — резюмирует Суверов.

Что касается текущей ситуации, то пока нацвалюта умеренно слабеет. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск повышается на 35 копеек, до 71,50 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,53 рубля, евро — на 69 копеек, до 76,75 рубля.