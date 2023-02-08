МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Росбанк и платформа "Атомайз" успешно протестировали покупку цифрового финансового актива (ЦФА) на золото за цифровые рубли с использованием блокчейна, это первая подобная сделка в России, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Пользователи "ВКонтакте" смогут переносить цифровые активы на свои страницы

"Росбанк продемонстрировал первую в России сделку по обмену "цифровым золотом" с использованием цифровых рублей. Она включала в себя обмен токенизированным золотом между двумя сторонами с использованием инновационной технологии распределенных реестров (блокчейн), обеспечивающей безопасность и бесперебойность процесса. Проект реализован совместно с платформой "Атомайз", — сказано в сообщении.

В банке пояснили, что для того, чтобы стать инвестором или эмитентом на платформе цифровых финансовых активов (ЦФА), пользователю необходимо пройти регистрацию, которая доступна в мобильной и web-версии платформы.

Информация о переходе прав собственности на ЦФА отобразится в личных кабинетах инвестора и эмитента, а токен будет храниться в специальном реестре. Инвестор размещает торговое предложение на продажу ЦФА в требуемом объеме, а потенциальный покупатель ее принимает. После заключения сделки покупатель рассчитывается с инвестором цифровыми рублями. Переход прав собственности на ЦФА и факт оплаты отражаются в личных кабинетах инвестора и покупателя.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено Банком России в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

ЦФА — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА на золото — это ЦФА на денежные требования, цена и объем обязательств по которому зависят от динамики цен на золото.