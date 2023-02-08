МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий право суда взыскивать в доход РФ акции и иное имущества при нарушении порядка осуществления иностранных инвестиций в российские хозяйственные общества. Эксперты дали совет по доле золота в портфеле непрофессионального инвестора

Документ "предлагает более точно определить правовые последствия недействительности тех сделок", которые совершались с нарушением закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", сообщил на заседании комитет замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

Сейчас сделки, совершенные с нарушением этого закона, когда устанавливается контроль иностранного инвестора над российским стратегическим хозяйственным обществом, считаются ничтожными. "А вот вопрос о том, как применять последствия ничтожной сделки в тех или иных случаях, как раз является предметом этого законопроекта", — пояснил замглавы антимонопольного ведомства.

Законопроект, по его словам, предполагает, что суд имеет право взыскать в доход РФ акции, доли в уставных капиталах российских стратегических хозобществ, незаконно приобретенное имущество, а также доходы, полученные от его использования, если иностранный инвестор в нарушение порядка, установленного законом о порядке осуществления иностранных инвестиций "безнадзорно, незаконно установил контроль" над таким обществом.

"Эта практика, она уже развивается, то есть мы не на пустом месте, не из таких эмпирических теорий этот законопроект подготовили. А имеется уже ряд … примеров совместной работы с Генеральной прокуратурой и Федеральной службой безопасности, когда в результате наших совместных действий по иску Федеральной антимонопольной службы… устранен незаконный контроль иностранных инвесторов над российскими стратегическими обществами как раз путем передачи в казну тех пакетов акций, которыми незаконно завладели иностранные инвесторы", — заявил Цыганов.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску российского хозобщества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозобществу, а также возмещения вреда, причиненного его имуществу, в связи с недобросовестным осуществлением таким инвестором своих прав.