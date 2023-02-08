МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов России поддерживает идею запустить специальный банковский вклад для граждан с низкими доходами, однако считает, что на практике эта идея труднореализуема, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Минфин планирует использовать цифровой рубль для бюджетных целей

"Мы прорабатывали с коллегами из ЦБ, в целом идея здравая. Но, на наш взгляд, на практике, наверное, будет плохореализуема. Мы поддержали этот законопроект, но с рядом довольно существенных замечаний", — ответил он на вопрос о социальных вкладах для граждан с небольшим доходом.

Чтобы ввести такой инструмент для сбережений, нужно проделать огромный объем работы, чтобы "синхронизировать все банки", пояснил он.

"Там идея, чтобы на вклад до 100 тысяч рублей гражданин мог получить ставку, которая будет чуть лучше, чем по обычным вкладам. На практике это нужно как-то администрировать, чтобы это был только один вклад, а не все вклады. То есть нужно создавать систему, где эта информация будет собираться. Это довольно серьезные информационно-технологические изменения, которые нужно будет внедрять и банкам, и кому-то, кто это будет агрегировать", — отметил Чебесков.

Кроме того, по его словам, в России уже есть инструменты для граждан, желающих получить повышенную доходность по своим сбережениям.

"В принципе, если гражданин сейчас хочет повышенную ставку, можно, например, купить облигации федерального займа. Это полностью гарантированный государством инструмент, показывающий более высокую доходность", — заключил Чебесков.

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. ЦБ РФ обсуждал возможность установления специальной ставки по вкладам для людей с низкими доходами, которая была бы выше ключевой ставки на 1 процентный пункт, заявлял осенью 2022 года руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.