МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов России надеется, что эмитенты во втором полугодии раскроют неопубликованную финансовую отчетность, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Инвестстратег оценил рост продажи валюты Минфином

"В первую очередь это финансовая отчетность. Пока у нас до июля, насколько я помню, стоит возможность нераскрытия. Мы надеемся, что после этого мы сможем прийти к тому, что правительство примет решение снова раскрывать. Мы бы хотели, чтобы компании опубликовали отчетность за те периоды, в которые эта отчетность не была опубликована", — заявил он.

На вопрос, может ли это произойти во втором полугодии, он ответил положительно. "Да, мы надеемся, у нас такая позиция. Инвесторам очень сложно, когда у них нет информации", — подчеркнул Чебесков.

Право раскрывать чувствительную информацию в ограниченном объеме или отказаться от ее раскрытия появилось у российских эмитентов в марте 2022 года. В конце ноября правительство РФ продлило действие этой нормы до 1 июля 2023 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.