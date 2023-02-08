МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Предложение Банка России снизить страховку по вкладам в валюте недружественных государств детально не изучали в Минфине, полагают, что оно имеет смысл, но есть риск усиления оттока валютных средств граждан за рубеж, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Инвестстратег оценил рост продажи валюты Минфином

В конце декабря прошлого года ЦБ предложил проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств.

"Надо подумать, мне кажется, и так дестимулировали хранение (средств – ред.) в валютах недружественных стран. Возможно, имеет смысл так тоже сделать, поскольку и так люди не получают никаких процентов сейчас по этим вкладам", — ответил Чебесков на вопрос, как в Минфине относятся к идее ЦБ.

Вместе с тем он напомнил, что многие граждане решили не конвертировать валюту в рубли, а выводить ее на иностранные счета. Минфин оценил идею социального вклада для малообеспеченных россиян

"Мы видели большой отток (валютных средств – ред.) российских граждан на свои иностранные банковские счета. Это (предложение ЦБ – ред.) может быть опять же стимулом для того, чтобы граждане опять переводили часть этих денег на зарубежные счета. Надо подумать. В принципе звучит логично… Мы детально не изучали этот вопрос", — заключил Чебесков.

По данным ЦБ, доля валютных вкладов населения в России снизились до 10,2% в декабре 2022 года с 19,9% в январе прошлого года. Вместе с тем, из материалов регулятора следует, что депозиты россиян в иностранных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов, подскочив с начала года в 2,7 раза.