МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за 2022 год вырос в 18,4 раза по сравнению со значением 2021 года и составил 9,141 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. BP отчиталась о чистом убытке в 2022 году

Разводненный убыток на акцию составил 4,64 доллара после убытка в 0,26 доллара год назад. Выручка при этом выросла в 1,8 раза — до 31,877 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 595 миллионов долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 33%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,29 доллара против 0,44 доллара год назад. Выручка за три месяца выросла в 1,5 раза и достигла 8,607 миллиарда долларов, аналитики ожидали 8,51 миллиарда.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — увеличилась в 1,8 раза, до 4,136 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats увеличились на 21% в годовом выражении — до 2,931 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы за квартал увеличилось на 11% год к году, до 131 миллионов.

Акции компании дорожают на предторгах на 6,59%.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.