СМИ: Польша и Прибалтика хотят восстановить Украину за счет активов России
EURACTIV: Прибалтика и Польша потребовали восстановить Украину за счет российских активов
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Польша и Прибалтика хотят ускорить работу Евросоюза по конфискации российских активов и передаче их Украине, сообщил европейский новостной портал EURACTIV.
Как сказано в коллективном письме премьер-министров Польши, Эстонии, Латвии и Литвы председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, оказавшемся в распоряжении редакции, замороженное имущество необходимо использовать как можно скорее для поддержки внутренне перемещенных лиц на Украине и финансирования восстановления страны.
"Этот ориентир должен лечь в основу законопроекта по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, который должен быть составлен без промедления", — сказано в тексте документа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заморозка российских активов в Европе является воровством.
https://1prime.ru/finance/20230208/839735167.html
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