МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Польша и Прибалтика хотят ускорить работу Евросоюза по конфискации российских активов и передаче их Украине, сообщил европейский новостной портал EURACTIV. В Китае раскрыли "спусковой крючок" США, направленный против России

Как сказано в коллективном письме премьер-министров Польши, Эстонии, Латвии и Литвы председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, оказавшемся в распоряжении редакции, замороженное имущество необходимо использовать как можно скорее для поддержки внутренне перемещенных лиц на Украине и финансирования восстановления страны.

"Этот ориентир должен лечь в основу законопроекта по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, который должен быть составлен без промедления", — сказано в тексте документа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заморозка российских активов в Европе является воровством.