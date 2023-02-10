МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Александр Дюков. Россиян предостерегли от инвестиций в Канаду

"Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 миллиардов рублей. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире", — цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Дюкова.

"Газпром нефть" в конце 2022 года завершила модернизацию современного комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100% — это рекордный показатель для НПЗ в России и мире.

"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".