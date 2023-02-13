МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ассоциация "Спецавтопром" попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить в этом году дополнительно 10 миллиардов рублей на выплату субсидий производителям прицепной техники, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное в середине декабря через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга. Путин пообещал, что власти продолжат субсидирование авиабилетов

В "Спецавтопром" входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. В письме указано, что субсидия предоставляется предприятиям "в размерах, равных утильсбору, который должна выплатить компания". Утилизационный сбор – "экологический" разовый платеж, который обосновывается затратами на будущую утилизацию техники. А с начала нынешнего года ставки такого сбора были повышены в несколько раз.

В документе в связи с этим указано, что, по предварительным данным, на выплату субсидии производителям прицепной техники в текущем году в госбюджете выделено 2,5 миллиарда рублей. Однако в "Спецавтопроме" опасаются, что с учетом накопившихся у производителей такой техники долгов и повышения ставок утильсбора выделенных денег не хватит всем производителям.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ответном письме Гартунгу указал, что на выплату субсидии в этом году предусмотрено 12,5 миллиарда рублей производителям как самоходной, так и прицепной техники, пишут "Ведомости". Представитель министерства уточнил газете, что отдельного лимита на прицепную технику не предусмотрено.

Согласно оценкам "Спецавтопрома", производство прицепов и полуприцепов в текущем году превысит 20 тысяч единиц техники, а на уплату утильсбора только за них, по оценкам гендиректора ассоциации Дениса Кудрявцева, потребуется как раз около 12,5 миллиарда рублей.

Кудрявцев также напоминает, что Минпромторг еще не выплатил часть субсидий в рамках компенсации утильсбора за прошлый год, их планируется перечислить до конца февраля. На конец года предприятия не получили субсидий на 1,9 миллиарда рублей. Как отмечается в письме в кабмин, несвоевременная выплата субсидий заставляет предприятия снижать объемы производства и дает возможность иностранным производителям занимать рынок.