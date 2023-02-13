ЦБ и ФАС рекомендовали банкам указывать все ставки по кредитам и вкладам одним шрифтом
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ и ФАС рекомендовали банкам, МФО и ломбардам указывать на сайтах полный диапазон ставок по кредитами и вкладам и условия их изменения тем же шрифтом, что и самые привлекательные ставки и условия по продуктам, чтобы не вводить потребителя в заблуждение, следует из письма двух регуляторов рынку.
"Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали указывать условия изменения ставок и их возможные значения тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты по вкладу или кредиту, и не отображать одни параметры менее заметно, чем другие", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦБ.
Некоторые кредиторы не акцентируют внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке дополнительных услуг. Такие же приемы используются для вкладов: высокие ставки указывают ярким и крупным шрифтом, а условия о том, что для их получения надо купить допуслуги, или что привлекательная ставка будет снижена через какой-то период времени, делают менее заметными.
"Такие практики не только вводят в заблуждение потребителей, но и приводят к нарушениям в сфере конкуренции", — обратили внимание в регуляторах.
Так, из совместного письма ЦБ и ФАС следует, что для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителей об условиях финпродуктов, кредитным организациям рекомендуется у себя на сайте для каждого кредитного продукта указывать значения процентной ставки, условия, влияющие на ее размер, и диапазон полной стоимости потребкредита в процентах годовых. В случае с вкладами для граждан, рекомендуется прописать условия и период применения каждого из значений ставки, а также размер минимальной гарантированной ставки по вкладу.
Всю эту информацию рекомендуется указывать на сайтах кредитных организаций "равнозначным по размеру шрифтом без использования графических приемов (различий в фоне, цвете и теме шрифта), позволяющих отображать одни параметры (их значения и варианты) менее заметно по сравнению с другими", отметили в ЦБ и ФАС.
Кроме того, если у кредитной организации есть кредитные продукты для покупки товаров и услуг у партнеров, например застройщиков или автодилеров, то потребителя нужно проинформировать о том, как отличаются условия покупки товаров или услуг у партнера, в зависимости о того, использует ли он партнерский кредитный продукт. Партнеру кредитора также рекомендуется указывать у себя на сайте разницу в условиях приобретения, и публиковать ссылку для перехода на раздел сайта кредитной организации c информацией о кредитном продукте.
https://1prime.ru/finance/20230213/839786121.html