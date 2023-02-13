МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ и ФАС рекомендовали банкам, МФО и ломбардам указывать на сайтах полный диапазон ставок по кредитами и вкладам и условия их изменения тем же шрифтом, что и самые привлекательные ставки и условия по продуктам, чтобы не вводить потребителя в заблуждение, следует из письма двух регуляторов рынку. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

"Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали указывать условия изменения ставок и их возможные значения тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты по вкладу или кредиту, и не отображать одни параметры менее заметно, чем другие", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦБ.

Некоторые кредиторы не акцентируют внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке дополнительных услуг. Такие же приемы используются для вкладов: высокие ставки указывают ярким и крупным шрифтом, а условия о том, что для их получения надо купить допуслуги, или что привлекательная ставка будет снижена через какой-то период времени, делают менее заметными.

"Такие практики не только вводят в заблуждение потребителей, но и приводят к нарушениям в сфере конкуренции", — обратили внимание в регуляторах.

Так, из совместного письма ЦБ и ФАС следует, что для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителей об условиях финпродуктов, кредитным организациям рекомендуется у себя на сайте для каждого кредитного продукта указывать значения процентной ставки, условия, влияющие на ее размер, и диапазон полной стоимости потребкредита в процентах годовых. В случае с вкладами для граждан, рекомендуется прописать условия и период применения каждого из значений ставки, а также размер минимальной гарантированной ставки по вкладу. Экономист раскрыл, какие деньги нельзя хранить "под подушкой"

Всю эту информацию рекомендуется указывать на сайтах кредитных организаций "равнозначным по размеру шрифтом без использования графических приемов (различий в фоне, цвете и теме шрифта), позволяющих отображать одни параметры (их значения и варианты) менее заметно по сравнению с другими", отметили в ЦБ и ФАС.

Кроме того, если у кредитной организации есть кредитные продукты для покупки товаров и услуг у партнеров, например застройщиков или автодилеров, то потребителя нужно проинформировать о том, как отличаются условия покупки товаров или услуг у партнера, в зависимости о того, использует ли он партнерский кредитный продукт. Партнеру кредитора также рекомендуется указывать у себя на сайте разницу в условиях приобретения, и публиковать ссылку для перехода на раздел сайта кредитной организации c информацией о кредитном продукте.