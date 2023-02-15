МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработало информационную систему, в которой собраны наиболее востребованные меры поддержки инвестиционных проектов, сообщается на сайте министерства. Минэкономразвития поможет туроператорам в расширении автобусного парка

"Минэкономразвития России разработало информационную систему, в которой собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ресурс будет дополнен рядом отраслевых мер поддержки и инструментами международного продвижения инвестпроектов.

"При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии", — пояснил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.