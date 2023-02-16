МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Кредитный портфель на финансирование проектов по достижению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России может составить от 5 до 10 триллионов рублей на 2-3 года, рассказал РИА Новости вице-президент по устойчивому развитию ВЭБа Андрей Байда. ЦБ не снизит уровень требований к проектному финансированию застройщиков

Совет Федерации по итогам выступления председателя ВЭБа Игоря Шувалова рекомендовал госкорпорации совместно с ЦБ РФ и Минэкономразвития разработать таксономию финансирования проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета и структурную адаптацию экономики страны. Это следует из постановления СФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. При этом предполагается, что к кредитным организациям, финансирующим такие проекты, будет применяться риск-чувствительный подход.

Байда пояснил, что ВЭБ как национальный институт развития по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова оказывает поддержку Минэкономразвития и ЦБ в разработке таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ.

"По оценкам ВЭБа, стимулирующие меры смогут поспособствовать созданию кредитного портфеля в объеме 5-10 триллионов рублей", — сообщил он. Байда уточнил, что это оценка объема портфеля на 2-3 года.

Цель — создать конкурентоспособные промышленные продукты по критически важным направлениям, заместить поставки материалов, комплектующих и оборудования из недружественных государств, а также переориентировать российский экспорт в дружественные страны, пояснил вице-президент ВЭБа.

"Инструментарий еще прорабатывается, но предполагаем, что разработчики и производители технологий и критически важной продукции, описанных в таксономии, смогут получить поддержку от государства. Например, инициаторы смогут привлекать кредиты на более выгодных условиях благодаря инструментам регуляторного стимулирования", — рассказал он.