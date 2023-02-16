МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации предложил госкорпорации ВЭБ обсудить с правительством вопрос субсидирования ставки по кредитам, привлекаемым в рамках финансирования проектов с участием ВЭБа, в связи с возможным ростом ключевой ставки Банка России, говорится в постановлении СФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. В Росавиации назвали объем субсидий закрытым аэропортам юга России

Госкорпорации предлагается обратиться в правительство с предложением "проработать механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в сфере развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, а также механизмы хеджирования процентных рисков по указанным кредитам в связи с возможным ростом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", говорится в тексте проекта постановления.

В ВЭБ объяснили, что речь идет о механизмах финансирования проектов с участием ВЭБа, например, такие как Фабрика проектного финансирования.

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ, предоставляя заемщику совместный кредит.

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по ключевой ставке на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности регулятора рассматривать целесообразность повышения ставки.

Банк России в феврале ужесточил сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. Сейчас ставка составляет 7,5%.