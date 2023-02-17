МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Средства "единой субсидии" планируется направить на строительство и ремонт социальных объектов, а также на подготовку проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятий мастер-планов развития 25 дальневосточных городов, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Европа не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц

Трутнев провёл заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, где в том числе обсудили разработку мастер-планов развития 25 городов.

"Для реализации мероприятий мастер-планов будет (использована) дальневосточная президентская "Единая субсидия", предоставляемая по линии Минвостокразвития России дальневосточным регионам на модернизацию социальной инфраструктуры. На строительство и ремонт более 300 объектов культуры, здравоохранения, спорта, инфраструктуры планируется до 2025 года направить 75 миллиардов рублей, из которых уже распределено на 2023-2024 годы 27,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специально для реализации мастер-планов принято решение о предоставлении средств на подготовку проектно-сметной документации. Первую субсидию на эти цели получит Камчатский край для проектирования объектов Петропавловск-Камчатский, план развития которого утвержден распоряжением правительства РФ. Путин пообещал, что власти продолжат субсидирование авиабилетов

Кроме того, на реализацию мероприятий мастер-планов дополнительно выделен специальный казначейский лимит в 100 миллиардов рублей, также будут выделены средства в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в объёме 5 миллиардов рублей ежегодно на 2023 и 2024 годы. Помимо этого планируется задействовать "Дальневосточную концессия", позволяющую строить объект инфраструктуры опережающими темпами с последующим возвратом средств инвесторам, и программа "Дальневосточные кварталы". В разработке мастер-планов принимает участие госкорпорация ВЭБ.РФ, которая в дальнейшем намерена принять участие в финансировании ряда приоритетных инвестиционных проектов, вошедших в стратегию развития городов.