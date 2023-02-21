МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Счетная палата рассмотрит вопросы формирования и расходования субсидий авиакомпаниям РФ, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе контрольного ведомства. Трутнев рассказал о распределении средств "единой субсидии"

Как сообщили в Счетной палате, в настоящее время ведомство проводит контрольные мероприятия "Проверка исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и "Аудит реализации мер государственной поддержки развития малой авиации, реализуемых в 2022 году и истекшем периоде 2023 года".

"В ходе указанных мероприятий будут рассмотрены вопросы формирования и расходования субсидий авиаперевозчикам, в том числе субсидии, предоставляемой в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242", — сообщили в Счетной палате. Постановление утверждает, в частности, правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ.

Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что кабмин планирует пересмотреть выделение субсидий на развитие региональных авиаперевозок в России. Как писала газета, в прошлом году компании сократили этот показатель, тогда как размер поддержки для них увеличился.

Государство для помощи авиакомпаниям в 2022 году выделило субсидии: 100 миллиардов авиакомпаниям на полеты по РФ, 19,54 миллиарда рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений маршрутам, 2,9 миллиарда рублей грузовым авиаперевозчикам, 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения, 7,5 миллиарда временно закрытым аэропортам юга и центральной части России.

Более 27 миллиардов было направлено на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование дальневосточной "Авроры".