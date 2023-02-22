МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников начнется 1 марта на образовательной платформе "Учи.ру", сообщил Банк России. Раскрыты "подводные камни" досрочного погашения кредита

"Первого марта начнется олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников", — говорится в сообщении. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады или войти с логином и паролем от "Учи.ру".

Отмечается, что в олимпиаду впервые включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок. Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. Кроме того, по итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно. VK выкупила 75 процентов онлайн-платформы для школьников "Учи.ру"

Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты "Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил", сообщает регулятор. Уточняется, что трансляция пройдет 1 марта в 9.30 по московскому времени: в сообществе регулятора "ВКонтакте" можно будет задать вопросы спикеру. Присоединиться к уроку можно будет и в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей на "Учи.ру".

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". По данным ЦБ, интерес к ней растет: в 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тысяч школьников, а в 2022 году — более 1,6 миллиона.