МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Глава Молдавии Майя Санду обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой оказать содействие в получении страной поддержки, сообщила пресс-служба молдавского лидера. Санду заявила о "газовой независимости" Молдавии от России

Ранее во вторник лидер Белого дома выступил в Варшаве, где заявил о поддержке стремления Молдавии к независимости и демократии.

Как отметили представители президента Молдавии, Санду, воспользовавшись встречей с Байденом в польской столице, попросила его посодействовать увеличению финансовой поддержки от Вашингтона для укрепления экономики страны.

Глава республики также выразила американскому лидеру благодарность за "оказываемую США для экономического развития и демократических преобразований Молдавии".

Республика столкнулась с острым энергетическим кризисом. Тарифы на газ в Молдавии в прошлом году увеличились почти в семь раз, на электричество — в четыре раза.