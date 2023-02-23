МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Wells Fargo & Co в рамках недавно начатого изменения стратегии на этой неделе уволил сотни банкиров, специализирующихся на ипотеке. Об этом в среду сообщил канал CNBC, сославшись на осведомленных лиц. Уволенные работники стали меньше вредить своим предприятиям

Как сообщается, сокращения затронули в том числе наиболее успешных специалистов, на счету которых в прошлом году были кредиты более чем на 100 млн долларов, и часть сотрудников, присутствовавших на внутренней конференции по продажам для специалистов с высокими показателями.

В электронном письме Reuters банк указал, что в бизнесе ипотечного кредитования идет "сокращение должностей" в соответствии с ранее озвученными стратегическими планами и снижением объемов ипотечных кредитов.

Сокращения сотрудников сейчас идут у большинства крупных банков, которые пытаются оптимизировать операции после замедления активности в сфере сделок, ухудшения экономического роста и повышения процентных ставок.

Как сообщает CNBC, на этой неделе были затронуты такие сотрудники, как специалисты по ипотеке и консультанты по жилищному кредитованию, работавшие в США и получавшие оплату в основном на основе объемов продаж.