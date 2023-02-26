МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета, сказано в сообщении брокера, опубликованном на официальном сайте "Тинькофф". Источник рассказал о последствиях введения санкций ЕС против РНПК

"Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов", — говорится в сообщении.

При этом санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют. "Весь функционал доступен в полном объеме", — отметили в "Тинькофф".

Кроме того, "Тинькофф инвестиции" временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже, торги планируется запустить в течение одной-трех недель, сообщил брокер.

"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, в неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной‑трех недель планируем запустить торги", — говорится в сообщении.

"Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено", — добавили в компании.

Кроме того, поскольку доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, он также будет временно ограничен. При этом торговля ценными бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже проходит в стандартном режиме, отметили в брокере. Торговля российскими ценными бумагами по выходным проходит в штатном режиме, а иностранными также приостановлена.

Ценные бумаги не будут заблокированы, уточнили в "Тинькофф". При этом будет временно приостановлена маржинальная торговля иностранными ценными бумагами, а иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется — они останутся в перечне ликвидных и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.

В брокере также обратили внимание на то, что обслуживание ИИС проходит в штатном режиме, а вводимые меры не окажут влияния на налоговый учет и вычеты.

"Рублевые стратегии работают в обычном режиме. … До возобновления торгов иностранными ценными бумагами (одна‑три недели) сделки по долларовым стратегиям будут приостановлены. На этот период у вас не будет комиссии по этим стратегиям", — заключили в "Тинькофф".

Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.