МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины сообщил, что объем неработающих кредитов в банковском секторе страны в январе вырос на 5,6 миллиарда гривен (136,5 миллионов долларов) по состоянию на 1 февраля. Раскрыта сумма долга Украины перед нерезидентами

"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 01 января. Объем неработающих кредитов в январе вырос на 5,6 миллиарда гривен (136,5 миллионов долларов — ред.)", — говориться в сообщении регулятора в телеграм-канале.

Ранее регулятор сообщал, что объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов) и составляют более 12% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.