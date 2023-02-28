Объем проблемных кредитов на Украине увеличился за январь
Нацбанк Украины: объем проблемных кредитов в стране составил 136,5 миллионов долларов
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины сообщил, что объем неработающих кредитов в банковском секторе страны в январе вырос на 5,6 миллиарда гривен (136,5 миллионов долларов) по состоянию на 1 февраля.
"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 01 января. Объем неработающих кредитов в январе вырос на 5,6 миллиарда гривен (136,5 миллионов долларов — ред.)", — говориться в сообщении регулятора в телеграм-канале.
Ранее регулятор сообщал, что объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов) и составляют более 12% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20230228/839933719.html
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