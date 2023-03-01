АСТАНА, 1 мар — ПРАЙМ. Казахстанский Bereke Bank (ранее — "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Россия и Египет обсуждают переход на нацвалюты в торговле, рассказал посол

Ранее банк сообщал, что ожидает снятия американских санкций в марте текущего года в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров.

"В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank управлением министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC — Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой, банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций", — отметили в пресс-службе.

"Таким образом, Bereke bank не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные банками, находящимися под санкциями", — заявили в банке.

При этом обслуживание карт "Мир", "выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах банка без изменений", добавили в пресс-службе.

Ранее выпущенные казахстанским банком карты "Мир" продолжают обслуживаться за пределами Казахстана в сети несанкционных банков, подключенных к этой платежной системе.

"При совершении операций с картами "Мир" продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей", — добавили в пресс-службе.