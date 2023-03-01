МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Портфель кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в текущем году вырастет на 25%, такой прогноз дал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Руслан Коршунов. В ГД одобрили меры по защите прав кредиторов при банкротстве застройщиков

"Мы на текущий год закладываем, что портфель МСБ вырастет на 25%, а "в абсолюте" он прирастет почти на 2,4 триллиона рублей", — сказал он, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка".

"Мы думаем, что трансформация экономики продолжится, будет необходимо замещение продуктов и услуг ушедшего из России бизнеса. Кроме того, нужно будет выстраивать новые экономические связи. В это же время возросшие риски и сжатие спроса на ценные ресурсы в крупном бизнесе приведет к тому, что банки будут более активно кредитовать малый и средний бизнес, которому средства по-прежнему нужны", — добавил Коршунов.

По данным "Эксперт РА", по итогам прошлого года кредитный портфель МСБ в России увеличился на 30%, и объем портфеля кредитов МСБ на начало текущего года составил 9,6 триллиона рублей.