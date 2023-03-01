В России в 2023 году может вырасти портфель кредитов МСБ
"Эксперт РА" предрек рост портфеля кредитов МСБ в России на 25 процентов в 2023 году
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Портфель кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в текущем году вырастет на 25%, такой прогноз дал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Руслан Коршунов.
"Мы на текущий год закладываем, что портфель МСБ вырастет на 25%, а "в абсолюте" он прирастет почти на 2,4 триллиона рублей", — сказал он, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка".
"Мы думаем, что трансформация экономики продолжится, будет необходимо замещение продуктов и услуг ушедшего из России бизнеса. Кроме того, нужно будет выстраивать новые экономические связи. В это же время возросшие риски и сжатие спроса на ценные ресурсы в крупном бизнесе приведет к тому, что банки будут более активно кредитовать малый и средний бизнес, которому средства по-прежнему нужны", — добавил Коршунов.
По данным "Эксперт РА", по итогам прошлого года кредитный портфель МСБ в России увеличился на 30%, и объем портфеля кредитов МСБ на начало текущего года составил 9,6 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230301/839947762.html
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