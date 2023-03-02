МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Программа стимулирования кредитования банками приоритетных проектов должна быть запущена в первом полугодии 2023 года, скорее всего, летом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Росгеология" выйдет на рекордное для себя число проектов в Африке

"Мы активно готовимся к запуску программы. В ближайшее время правительством РФ будут определены критерии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. Мы, со своей стороны, в тесном контакте с рынком готовим необходимые изменения в банковское регулирование. Запуск программы должен состояться в первой половине 2023 года, скорее всего, летом 2023 года", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Глава регулятора добавила, что Банк России оценивает потенциал дополнительного кредитования на горизонте 5 лет благодаря обнулению надбавок и другим мерам регулятора в 15 триллионов рублей.

"В 2022 году мы поддержали кредитный рост тем, что ввели регуляторные послабления. Только роспуск макронадбавок по розничным и валютным корпоративным кредитам позволил освободить около 1 триллиона рублей капитала банков. Дополнительно, чтобы наращивались кредитования, и чтобы банки легче признавали потери, мы обнулили надбавки к нормативам достаточности капитала и дали 5 лет на их восстановление при условии ограничения выплаты дивидендов", — отметила она.

Кроме того, ЦБ предоставил 10-летнюю рассрочку по созданию резервов по заблокированным активам, хотя банки самостоятельно даже резервируют эти активы, добавила она.

"Но по сути это дает возможность тем банкам, которые оказались в убытках, постепенно восстанавливать финансовую устойчивость, а прибыльным банкам эти послабления дают возможность наращивать кредитный портфель. Потенциал дополнительного кредитования на горизонте 5 лет благодаря вот этим решениям, благодаря постепенному выходу из регуляторных послаблений мы оцениваем в 15 триллионов рублей (около пятой части всего текущего портфеля кредитов)", — отметила глава регулятора.