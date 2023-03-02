МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Экс-"дочка" Сбербанка в Казахстане не будет работать с картами "Мир"

Такая динамика была зафиксирована на фоне ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard.

В начале марта прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК — оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь не доступны.