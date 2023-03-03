СОЧИ, 3 мар — ПРАЙМ. Поддержка кубанских промышленных производств, работающих в условиях импортозамещения будет увеличена в 2023 году до миллиарда рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Минвостокразвития назвало объем инвестиций для проектов в Арктике

"В прошлом году просубсидировали три предприятия на сумму 90 миллионов рублей. В этом увеличим объем поддержки до 1 миллиарда рублей", — приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации региона

Он пояснил, что в рамках господдержки будет увеличено производство IP-видеокамер, в Гулькевичском и Кавказском районах появятся новые предприятия, которые выпускают сельхозтехнику и комплектующие, в Крымском районе фармакомания начнет производить препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. "В 2023 году те, кто пройдет конкурсный отбор, смогут получить средства уже на этапе создания или развития импортозамещающего производства. Максимальная сумма субсидии – 300 миллионов рублей одному предприятию", — добавил губернатор.

Мера поддержки производственных предприятий, которые начали работать в условиях импортозамещения на Кубани, была запущена в 2022 году. Согласно программе, государство финансирует до 30% затрат на создание и развитие импортазамещающих производств. Кроме того, в 2023 году, по словам Кондратьева, продолжится реализация программы льготного заемного финансирования "Импортозамещение". Программа предполагает проекты по производству картриджей, сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования. Новая мера "Пищевик" будет также добавлена в список государственной поддержки, согласно ей, в крае появится отечественный производитель охлаждённых блинов.