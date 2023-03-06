МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает программу субсидирования до 2034 года закупки 85 судов на 70 миллиардов рублей, 24 миллиарда могут быть направлены в ближайшие два года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. Импортозамещающим предприятиям Кубани увеличат субсидии

"Программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 года на 85 судов, большинство из которых — балкеры, в том числе Capesize. Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 миллиардов рублей, из которых правительство субсидирует порядка 70 миллиардов рублей, в том числе 24 миллиарда рублей — в ближайшие два года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о судах разных типов и размеров, как подержанных, так и строящихся, — прежде всего о 60 балкерах, в том числе о 12 Capesize. Помимо балкеров, на субсидирование также претендуют семь-девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Один из источников газеты сообщает, что программа также предполагает 15 танкеров, предназначенных для неуточненных типов грузов, а другой источник настаивает, что нефтяные танкеры в программу не попадают.

"Коммерсант" напоминает, что правительство разрабатывало программу поддержки закупки судов с 2022 года, речь идет о субсидировании ставки по кредитам для банков, финансирующих закупку и фрахт судов для обслуживания российских торговых потоков. Эти субсидии должны распространиться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке.

Согласно документу, субсидии позволят банкам предоставлять льготные кредиты по ставке 4%. Государство субсидирует до девяти процентных пунктов коммерческой ставки. Ранее субсидию планировали предоставлять при стоимости грузооборота по экспорту-импорту из РФ для купленного судна не менее 100% размера субсидии. Сейчас, по словам собеседника газеты, для получения субсидии объем груза, перевезенный в рамках ВЭД, должен составлять не менее 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период.

Один из источников газеты сообщает, что в 2023–2024 годах в рамках программы планируется выделить 24,3 миллиарда рублей из Резервного фонда правительства, а далее до 2034 года финансировать ее за счет госпрограммы "Развитие транспортной системы". В Минфине "Коммерсанту" сообщили, что сейчас вопрос о количестве судов и источниках финансирования по данной программе прорабатывается совместно с Минтрансом.