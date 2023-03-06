МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российское правительство выделит около 21,5 миллиарда рублей на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

"В прошлом году правительство запустило программу кредитной поддержки системообразующих организаций, действующих в сфере промышленности и торговли. Из бюджета были выделены существенные ресурсы, они позволили банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов", — сказал он и озвучил новые меры поддержки.

"Мы выделим еще около 21,5 миллиарда рублей на завершение этой программы", — сказал Мишустин.

По его словам, это решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки, и оно коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

Премьер напомнил, что такие меры поддержки помогли сократить время адаптации, оперативно перестроить товарные цепочки и сохранить необходимые рабочие места.