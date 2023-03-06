МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ распространит механизмы госпомощи на производство малой и среднетоннажной химпродукции, на эти цели направят в ближайшие годы 2,5 миллиарда рублей, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

Совет ЕАЭС

ЕАЭС будет ежегодно направлять средства на поддержку промышленных проектов

"Сегодня расширим программу субсидирования инвестиционных проектов по приоритетным направлениям, …распространим механизм государственной помощи на производство малой и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, а также бытовой химии и других полезных материалов", — сказал он.

По его словам, инвесторы таких проектов смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам полученным за последние четыре года и в 2024 году.

"В ближайшие годы направим 2,5 миллиарда рублей", — сообщил премьер.

Кроме того, по словам Мишустина, снимаются ограничения на максимальный объем инвестиций — вместо него будет установлен предельный размер субсидируемой части заемных средств, которая может доходить до 8 миллиардов рублей.