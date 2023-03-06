МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ распространит механизмы госпомощи на производство малой и среднетоннажной химпродукции, на эти цели направят в ближайшие годы 2,5 миллиарда рублей, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. ЕАЭС будет ежегодно направлять средства на поддержку промышленных проектов

"Сегодня расширим программу субсидирования инвестиционных проектов по приоритетным направлениям, …распространим механизм государственной помощи на производство малой и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, а также бытовой химии и других полезных материалов", — сказал он.

По его словам, инвесторы таких проектов смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам полученным за последние четыре года и в 2024 году.

"В ближайшие годы направим 2,5 миллиарда рублей", — сообщил премьер.

Кроме того, по словам Мишустина, снимаются ограничения на максимальный объем инвестиций — вместо него будет установлен предельный размер субсидируемой части заемных средств, которая может доходить до 8 миллиардов рублей.