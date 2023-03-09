МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования в России на 11-13%, а корпоративного — на 10-12%, следует из презентации банка, которую представил глава кредитной организации Герман Греф. Российские мужчины вдвое увеличили лимит по кредитным картам перед 8 марта

При этом объем средств компаний в российских банках увеличится по итогам текущего года на 18-20%, а населения — на 7-9%, отмечается в презентации.

"Мы в целом планируем расти вместе с рынком, но, возможно, будем даже его немного опережать, в кредитовании физических лиц в частности", — прокомментировал Греф в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых результатов Сбербанка по МСФО.