МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Аксенов оценил ситуацию в туристической отрасли Крыма

"В 2023-2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Согласно данным кабмина, в 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.

Правительство реализует программу поддержки туроператоров с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно, сообщила пресс-служба.