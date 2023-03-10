МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Возможность оплаты более дорогих покупок по банковским картам без необходимости вводить пин-код создает удобство клиентам и сокращает очереди, хотя и несет определенные риски и требует больше внимательности от владельца карты, прокомментировал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Клиенты Сбербанка смогут оплачивать некоторые покупки без пин-кода

Ранее в пятницу в пресс-службе Сбербанка сообщили агентству, что кредитная организация с начала года тестирует в своей эквайринговой сети возможность оплаты покупок на сумму свыше 1 тысячи рублей без пин-кода. При этом платежная система "Мир" в конце 2020 года разрешила банкам установить по своим картам лимит оплаты покупок без пин-кода на сумму до 3 тысяч рублей. Таким образом, Сбербанк может увеличить лимит до этого порога.

"Решение по увеличению суммы оплаты без ввода пин-кода ожидаемо. Чаще всего покупки до 3 тысяч рублей совершаются в местах массового обслуживания, где формируются очереди. Отказ от подтверждения покупки пин-кодом, кроме того что это удобно держателю карты, увеличивает пропускную способность мест расчета. В итоге, мы все экономим время, покупая утренний кофе с булочкой", — рассуждает Пермяков.

"К сожалению, эта практика повышает риски. Карточкой могут воспользоваться посторонние люди, а сумма до 3 тысяч рублей становится уже потенциально интересной для карманников. Можно достаточно быстро придумать несколько мошеннических схем, которые позволяют вывести значительные суммы с карты платежами до 3 тысяч рублей", — вместе с тем добавляет эксперт.

По его словам, в целях защиты средств рекомендуется держать основные деньги на отдельном счете, а на счету карты — небольшую сумму в рамках обыкновенных дневных платежей. А перед крупными покупками можно переводить требуемую сумму на карту, обычно такие операции занимают не более пары минут, заключил он.