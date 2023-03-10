МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Китайские банки в феврале выдали новые кредиты в юанях на сумму 1,81 трлн юаней (260 млрд долларов), что ниже рекордного уровня, достигнутого в январе, но выше, чем ожидали аналитики. Сбербанк не планирует возвращать "кризисный" субординированный кредит

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что в феврале кредитование составит 1,50 трлн юаней против 4,9 трлн юаней в январе и 1,23 трлн юаней год назад.

Сокращение кредитования в феврале по сравнению с предыдущим месяцем было ожидаемым, так как китайские банки склонны выдавать больше кредитов в начале года, чтобы получить более качественных клиентов и выиграть долю рынка.

Другие индикаторы кредитования указывают на значительное улучшение ситуации.

Денежный агрегат М2 в феврале вырос на 12,9% по сравнению с тем же прошлого года, тогда как опрошенные Reuters экономисты ожидали, что рост составит 12,5%. В январе года индикатор М2 вырос на 12,6%. по сравнению с тем же периодом прошлого.

Доля непогашенных займов в юанях в феврале выросла на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 11,3% в январе. Аналитики ожидали, что в феврале рост этого индикатора составит 11,4%.