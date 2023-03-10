МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Берникова отдала аферистам с Бали почти один миллион рублей за изделия из кожи крокодила и питона, рассказал РИА Новости ее представитель, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Москвичка отдала более шести миллионов рублей за "магические услуги"

По словам юриста, мошенница, представившись Татьяной с Бали, 2 февраля 2022 года предложила пострадавшей купить изделия из кожи крокодила и питона. Аферистка получила деньги и в октябре, жалуясь на проблемы с доставкой и связью, прервала связь.

В результате Берникова, согласно ее заявлению на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, лишилась почти миллиона рублей.

"Прошу Вас провести проверку наличия противоправных действий в отношении меня и иных лиц, указанных в моем заявлении и в случае подтверждения информации возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества", — сказано в тексте документа.

По данным Мельникова, жертвами "Татьяны" стали еще как минимум пять человек.