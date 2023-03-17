МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в текущем году планирует запустить проект "Карта туриста", который позволит зарубежным путешественникам открывать электронный кошелек с виртуальной картой МИР для предоплаты услуг в России, а по приезде в страну получить оригинал пластиковой карты, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. В АТОР спрогнозировали рост турпотока в Крым в летнем сезоне

Выступая в пятницу на сессии "Международный диалог Москва — Иран" в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства, Решетников отметил, что российские власти работают над повышением доступности поездок в Россию.

"Уже в этом году мы планируем запустить проект "Карта туриста". Для путешествия по России, находясь на территории своей страны, (иностранным туристам — ред.) можно будет открыть электронный кошелек с виртуальной картой МИР и оплатить необходимые услуги, соответственно, из-за рубежа, а, приехав в Россию, получить пластиковый оригинал", — сообщил Решетников.

По его словам необходимые законодательные изменения для этого механизм уже разработаны и в целом поддержаны ключевыми ведомствами. Он выразил надежду, что в весеннюю сессию законопроект будет рассмотрен.

Кроме того, по словам Решетникова, прирабатывается и вопрос совершенствования взаиморасчетов между Россией и Ираном в целом. "Создаем систему устойчивого сообщения между банками наших стран. В перспективе планируем начать использовать национальные валюты, что должно значительно упростит расчеты между турбизнесом России и Ирана и дополнительно будет стимулирует приток туристов", — пояснил министр.

Он подчеркнул, что также важно наладить взаимодействие между платежными системами России и Ирана, чтобы туристы могли расплачиваться своими картами на территории обеих стран.