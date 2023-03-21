НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар — ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил программу кредитования Шри-Ланки, после чего страна может получить финансирование в размере до 7 миллиардов долларов, заявил президент страны Ранил Викрамасингхе. Российские предприятия отметили смягчение условий кредитования в марте

"За 75 лет независимости Шри-Ланки никогда не было более критического периода для нашего экономического будущего. Исполнительный совет МВФ одобрил нашу программу, позволяющую Шри-Ланке получить доступ к финансированию в размере до 7 миллиардов долларов от МВФ и международных финансовых учреждений. Я благодарю МВФ и наших международных партнеров за поддержку", — отметил президент в Twitter.

Он добавил, что "программа МВФ будет необходима для улучшения положения Шри-Ланки и доступа к международным рынкам капитала, и она продемонстрирует, что Шри-Ланка снова стала страной, привлекательной для талантов, инвесторов и туристов".

"Мы рассчитываем вернуть экономику в нужное русло в долгосрочной перспективе за счет разумного финансового управления и нашей амбициозной программы реформ", — добавил Викрамасингхе.

Президент также заявил, что с момента вступления в должность он уделяет первостепенное внимание экономической стабильности и достижению приемлемого уровня долга.

"Мы приняли трудные решения, направленные на расширение сетей социальной защиты, защиту уязвимых, искоренение коррупции и обеспечение того, чтобы наша экономика оставалась привлекательной на международном уровне", — добавил он.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля 2022 года власти страны объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.