ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Власти США лишат компании, которые будут получать государственные субсидии на выпуск полупроводников, возможности инвестировать в Китай и Россию, сообщило министерство торговли США. СМИ: компании Маска не разрешили испытывать мозговые чипы на людях

Оно представило проект дополнительных требований, которыми будет сопровождаться реализация недавно принятого закона "Чипы для Америки" — о мерах поддержки отрасли на 52,7 миллиарда долларов.

"Статут запрещает значительные транзакции, связанные с существенным расширением производственных мощностей на передовых и современных объектах в зарубежных странах, вызывающих обеспокоенность, в течение десяти лет с даты присуждения субсидии", — говорится в документе.

К "вызывающим обеспокоенность странам" министерство торговли относит Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Под "значительными транзакциями" оно понимает сделки на сумму от 100 тысяч долларов, а "существенное расширение" трактует как наращивание производства на 5%.

"Фундаментально "Чипы для Америки" — это инициатива национальной безопасности, и эти ограничения помогут гарантировать, что враждебные игроки не получат доступа к передовым технологиям, которые могут быть использованы против Америки и наших союзников", — заявила министр торговли Джина Раймондо.

В заявлении министерства торговли говорится, что цель новых правил заключается в том, чтобы помешать получателям субсидий строить новые и расширять существующие современные производственные мощности в Китае и других "вызывающих беспокойство странах".