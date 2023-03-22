В Армении ограничили выдачу кредитов в иностранной валюте
Парламент Армении принял закон, ограничивающий выдачу кредитов в иностранной валюте
Читать 1prime.ru в
ЕРЕВАН, 22 мар — ПРАЙМ. Парламент Армении на заседании в среду принял во втором и окончательном чтении поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", предусматривающие ограничение выдачи банками и кредитными организациями кредитов в иностранной валюте.
За принятие законопроекта, разработанного депутатами от правящей фракции "Гражданский договор", проголосовали 68 депутатов, против — 31.
Согласно внесенным изменениям, банки и кредитные организации могут предоставлять потребительские займы и кредиты, ипотечные жилищные кредиты только в армянских драмах, а ипотечные кредиты для физических лиц-нерезидентов также в иностранной валюте.
В обоснованиях к законопроекту отмечается, что поправки обусловлены возросшей волатильностью финансовых и нефинансовых активов, валютных курсов, что "может вызвать большие риски для граждан при кредитовании в иностранной валюте, особенно в случае долгосрочных жилищных ипотечных кредитов".
https://1prime.ru/finance/20230322/840153165.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.