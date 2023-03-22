ЕРЕВАН, 22 мар — ПРАЙМ. Парламент Армении на заседании в среду принял во втором и окончательном чтении поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", предусматривающие ограничение выдачи банками и кредитными организациями кредитов в иностранной валюте. ЦБ установил нормативы по валютным пассивам банков

За принятие законопроекта, разработанного депутатами от правящей фракции "Гражданский договор", проголосовали 68 депутатов, против — 31.

Согласно внесенным изменениям, банки и кредитные организации могут предоставлять потребительские займы и кредиты, ипотечные жилищные кредиты только в армянских драмах, а ипотечные кредиты для физических лиц-нерезидентов также в иностранной валюте.

В обоснованиях к законопроекту отмечается, что поправки обусловлены возросшей волатильностью финансовых и нефинансовых активов, валютных курсов, что "может вызвать большие риски для граждан при кредитовании в иностранной валюте, особенно в случае долгосрочных жилищных ипотечных кредитов".