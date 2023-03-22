МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в феврале сократилось в России на 4,1% по сравнению с январем и составило около 880 тысяч займов, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В Армении ограничили выдачу кредитов в иностранной валюте

"По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года количество выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составило 0,88 миллиона единиц, незначительно сократившись по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,1% (в январе 2023 года – 0,92 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (51,6 тысячи), Московской области (45,2 тысячи), Краснодарском крае (33,2 тысячи), Санкт-Петербурге (32,4 тысячи) и Татарстане (28,8 тысячи).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов сократилась в большинстве субъектов РФ. А наиболее заметную динамику снижения среди 30 лидеров по этому показателю зафиксировали в Ставропольском крае (-11,1%), Волгоградской области (-9,1%), Краснодарском крае (-8,2%), а также Воронежской (-8,1%) и Тульской (-7,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных потребительских кредитов в феврале к январю снизилось на 2% и 3,4% соответственно.

"Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности, заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

"Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением персонального кредитного рейтинга", — заключил он.